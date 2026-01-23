الأمم المتحدة: الوضع الأمني بمخيم الهول في سوريا يحول دون دخوله

وقالت المتحدثة باسم المفوضية في سوريا سيلين شميت لوكالة فرانس برس "تمكّنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من الوصول إلى مخيم الهول خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، لكنها لم تتمكّن إلى الآن من دخوله بسبب الوضع الأمني المتقلّب".
