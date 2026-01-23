الجمعة 2026-01-23 03:04 م

الأمم المتحدة: الوضع الأمني بمخيم الهول في سوريا يحول دون دخوله

أرشيفية
 
الجمعة، 23-01-2026 01:21 م

الوكيل الإخباري- قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة الجمعة إن الوضع الأمني غير المستقرّ في مخيم الهول الذي يؤوي عائلات مقاتلين من تنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق سوريا، يحول دون دخول المفوضية السامية للاجئين إليه.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية في سوريا سيلين شميت لوكالة فرانس برس "تمكّنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من الوصول إلى مخيم الهول خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، لكنها لم تتمكّن إلى الآن من دخوله بسبب الوضع الأمني المتقلّب".

 
 


