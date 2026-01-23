الأمم المتحدة: الوضع الأمني بمخيم الهول في سوريا يحول دون دخوله

الوكيل الإخباري- قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة الجمعة إن الوضع الأمني غير المستقرّ في مخيم الهول الذي يؤوي عائلات مقاتلين من تنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق سوريا، يحول دون دخول المفوضية السامية للاجئين إليه.

