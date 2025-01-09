الأمم المتحدة: انتخاب رئيس للبنان دفع عجلة الإصلاحات الشاملة والمستدامة

واعتبرت هينيس في بيان، أن الانتخابات الرئاسية اللبنانية خطوة أولى طال انتظارها لتجاوز الفراغ السياسي والمؤسساتي في لبنان، وبما يوفر للشعب اللبناني مؤسسات حكومية فعالة تلبي تطلعاتهم، مؤكدة تطلع الأمم المتحدة للعمل مع الرئيس الجديد والسلطات المعنية لدعم لبنان.
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