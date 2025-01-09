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الأمم المتحدة: انتخاب رئيس للبنان دفع عجلة الإصلاحات الشاملة والمستدامة

شعار الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
الخميس، 09-01-2025 06:24 م

الوكيل الإخباري-   أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس أن انتخاب رئيس لبناني جديد يمثل فرصة لتمهيد الطريق نحو تحقيق تقدم في ترسيخ وقف الأعمال العدائية وضمان أمن واستقرار البلاد، بما في ذلك تعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ودفع عجلة الإصلاحات الشاملة والمستدامة.

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واعتبرت هينيس في بيان، أن الانتخابات الرئاسية اللبنانية خطوة أولى طال انتظارها لتجاوز الفراغ السياسي والمؤسساتي في لبنان، وبما يوفر للشعب اللبناني مؤسسات حكومية فعالة تلبي تطلعاتهم، مؤكدة تطلع الأمم المتحدة للعمل مع الرئيس الجديد والسلطات المعنية لدعم لبنان.

 
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