الأمم المتحدة: انتخاب رئيس للبنان دفع عجلة الإصلاحات الشاملة والمستدامة

الوكيل الإخباري- أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس أن انتخاب رئيس لبناني جديد يمثل فرصة لتمهيد الطريق نحو تحقيق تقدم في ترسيخ وقف الأعمال العدائية وضمان أمن واستقرار البلاد، بما في ذلك تعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ودفع عجلة الإصلاحات الشاملة والمستدامة.

اضافة اعلان