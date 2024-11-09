الأمم المتحدة: تأثر 1.4 مليون شخص بفيضانات جنوب السودان

الوكيل الإخباري- تأثر حوالي 1.4 مليون شخص بالفيضانات في جنوب السودان فيما نزح أكثر من 379 ألف شخص، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة.



وحذّر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان أصدره مساء أمس الجمعة من تفشي الملاريا في المناطق التي شهدت فيضانات، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

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وأوضح أن "أكثر من 397 ألف شخص نزحوا في 22 مقاطعة ".

ولفت إلى تسجيل تزايد في الإصابات بالملاريا في عدة ولايات وهو "ما ينهك النظام الصحي ويفاقم الوضع ويؤثر في المناطق التي ضربتها الفيضانات".