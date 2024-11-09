الأمم المتحدة: تأثر 1.4 مليون شخص بفيضانات جنوب السودان

وحذّر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان أصدره مساء أمس الجمعة من تفشي الملاريا في المناطق التي شهدت فيضانات، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح أن "أكثر من 397 ألف شخص نزحوا في 22 مقاطعة ".
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