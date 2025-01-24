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الأمم المتحدة تؤكد أهمية تعاونها مع جامعة الدول العربية

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
الجمعة، 24-01-2025 12:59 ص

الوكيل الإخباري-    أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد خياري، أهمية التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لتعزيز الجهود المشتركة لتحسين حياة الناس في مختلف أنحاء المنطقة العربية وخارجها.

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وقال خياري في إحاطة قدمها لمجلس الأمن بشأن التعاون الأممي مع الجامعة، إن جامعة الدول العربية دعمت على الدوام الشعب الفلسطيني، من خلال جهودها لحشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا على ضرورة تمكين وكالة الأونروا من تنفيذ ولايتها في جميع مناطق عملها.
وشدد خياري على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتكرر على لبنان .


وعن الوضع في اليمن، قال خياري: "سيكون دعم الشركاء الإقليميين، بما في ذلك جامعة الدول العربية أمرا بالغ الأهمية لتعزيز خفض التصعيد وإعادة بناء الثقة والتحرك للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وجامعة للصراع في اليمن".


وفي ليبيا، أكد المسؤول الأممي، أن الجامعة تعد شريكا مهما للأمم المتحدة، وهي في وضع جيد لحشد وإظهار الدعم العربي الجماعي للحلول التي تملكها ليبيا من خلال العملية التي تيسرها الأمم المتحدة.


وأعرب عن القلق البالغ إزاء الوضع في السودان، "الذي يستمر في التدهور"، مشيرا إلى أن التعاون الأممي مع الجامعة يشكل في حد ذاته جانبا مهما من جوانب تنفيذ مـيثاق المستقبل.

 
gnews

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