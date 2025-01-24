الأمم المتحدة تؤكد أهمية تعاونها مع جامعة الدول العربية

وقال خياري في إحاطة قدمها لمجلس الأمن بشأن التعاون الأممي مع الجامعة، إن جامعة الدول العربية دعمت على الدوام الشعب الفلسطيني، من خلال جهودها لحشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا على ضرورة تمكين وكالة الأونروا من تنفيذ ولايتها في جميع مناطق عملها.
وشدد خياري على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتكرر على لبنان .
وعن الوضع في اليمن، قال خياري: "سيكون دعم الشركاء الإقليميين، بما في ذلك جامعة الدول العربية أمرا بالغ الأهمية لتعزيز خفض التصعيد وإعادة بناء الثقة والتحرك للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وجامعة للصراع في اليمن".
وفي ليبيا، أكد المسؤول الأممي، أن الجامعة تعد شريكا مهما للأمم المتحدة، وهي في وضع جيد لحشد وإظهار الدعم العربي الجماعي للحلول التي تملكها ليبيا من خلال العملية التي تيسرها الأمم المتحدة.
وأعرب عن القلق البالغ إزاء الوضع في السودان، "الذي يستمر في التدهور"، مشيرا إلى أن التعاون الأممي مع الجامعة يشكل في حد ذاته جانبا مهما من جوانب تنفيذ مـيثاق المستقبل.
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