الأمم المتحدة تُبدي الأسف بشأن قرار أميركي بالانسحاب من أجهزة أممية

وفي بيان صحفي، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة: "كما قلنا وأكدنا دومًا، فإن المساهمات المقررة (من الدول) في الميزانية الاعتيادية للأمم المتحدة وميزانية حفظ السلام – كما وافقت عليها الجمعية العامة – تُعد التزامًا قانونيًا بموجب ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة، بما فيها الولايات المتحدة".
وأكد غوتيريش أن جميع أجهزة الأمم المتحدة ستواصل تنفيذ ولاياتها التي منحتها إياها الدول الأعضاء، مضيفًا أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية تحتم عليها العمل من أجل جميع من يعتمدون عليها، وأنها ستواصل تنفيذ مهامها بكل عزم.
وقد أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتخذ "خطوات فورية" للانسحاب من عشرات المنظمات الدولية، منها 31 وكالة ومكتبًا أمميًا.
وذكر القرار الأميركي أن الانسحاب يعني "وقف المشاركة أو التمويل"، حيث قال الرئيس الأميركي في أمره التنفيذي إن استمرار انخراط الولايات المتحدة في هذه المنظمات "يتعارض" مع المصالح الأميركية.
