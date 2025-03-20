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الأمم المتحدة: تجدد العنف في غزة يجعل عودة المحتجزين أمرا صعبا

قالت الأمم المتحدة الخميس، إن استمرار العنف في قطاع غزة يجعل عودة المحتجزين المتبقين هناك هدفا صعبا. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط خالد خياري، إن العودة إلى الأعمال العدائي
ارشيفية
 
الخميس، 20-03-2025 11:33 م
الوكيل الإخباري-   قالت الأمم المتحدة الخميس، إن استمرار العنف في قطاع غزة يجعل عودة المحتجزين المتبقين هناك هدفا صعبا.اضافة اعلان


وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط خالد خياري، إن العودة إلى الأعمال العدائية تهدد جميع المدنيين، بما في ذلك المحتجزون، الذين يعتقد أن 24 منهم ما زالوا على قيد الحياة.

وقال الخياري في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي "مع مرور كل يوم، نبتعد أكثر فأكثر عن هدف إعادة الرهائن المتبقين إلى ديارهم سالمين".

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن 91 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات في غارات جوية في أنحاء قطاع غزة الخميس، بالإضافة إلى مئات الشهداء منذ استئناف الغارات الإسرائيلية الثلاثاء.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في الاجتماع، إن الضربات على ما وصفه بأهداف تابعة لحركة حماس ستستمر "حتى عودة كل رهينة إلى الوطن".

وحملت دوروثي شيا القائمة بأعمال السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة حركة حماس مسؤولية استئناف الأعمال العدائية من خلال "رفضها مرارا قبول مقترحات تمديد وقف إطلاق النار".
 
 
gnews

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