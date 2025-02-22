الأمم المتحدة تحذر من "أزمة الخبز" في سوريا

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقريره أن سوريا لا تزال واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا في العالم، مما يؤثر بشكل كبير على إنتاج وتوريد الغذاء الأساسي للسكان، وهو الخبز.
وأوضح التقرير أن تداعيات الصراع أثّرت سلبًا على إنتاج القمح وطحنه وتوفّر الخبز، مما يشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن الغذائي والرفاه العام للسكان.
كما أشار إلى أن البنية التحتية الحيوية للأمن الغذائي، بما في ذلك المخابز والمطاحن والصوامع، تعرّضت لأضرار جسيمة، في ظل انقطاع سلاسل التوريد وارتفاع معدلات التضخم والتكاليف، إضافة إلى نقص المواد الأساسية، مما أدى إلى تفاقم التحديات.
وفيما يتعلق بإنتاج الخبز، أشار التقرير إلى أن معظم المخابز والصوامع والمطاحن التي تم تقييمها تعمل جزئيًا أو كليًا، لكنها بحاجة إلى تحديثات عاجلة، تشمل ترقية الآلات، وزيادة الدعم اللوجستي، وتمديد ساعات العمل، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الخبز.
كما أوضح التقرير أن إنتاج القمح شهد انخفاضًا ملحوظًا، حيث أفاد 58% من مزارعي القمح في شمال غربي سوريا بأنهم سجلوا تراجعًا في الإنتاج خلال موسم 2023-2024، خصوصًا في إدلب وحماة.
ويحذّر التقرير من أن هذا الانخفاض قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الخبز ورفع الأسعار، مما يزيد من انعدام الأمن الغذائي في شمال غربي سوريا، حيث قد يُجبر العديد من المزارعين على تقليص زراعة القمح أو التوقف عن الإنتاج بالكامل.
وعلى صعيد تلبية احتياجات السكان، أكّد التقرير الأممي أن الإنتاج الإجمالي للمخابز التي تم تقييمها لا يغطي الطلب في سوريا، مشيرًا إلى أن أكبر الفجوات الإنتاجية سُجّلت في محافظتي حلب وإدلب.
وفي مواجهة هذه التحديات، أوضح التقرير أن الأمم المتحدة، بالتعاون مع جهات إنسانية أخرى، تعمل على دعم سلسلة الإمداد من القمح إلى الخبز، وذلك من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير المدخلات الأساسية لضمان استمرار توفر الخبز في شمال غربي سوريا.
روسيا اليوم
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