الأمم المتحدة تحذر من استمرار الهدم والتهجير في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن عمليات الهدم والتهجير في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس للاجئين مُستمرة، ولا يزال نحو 40 ألف فلسطيني نازحين في شمال الضفة الغربية.

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وأشار المكتب في تحديثه الأخير عن أنه تم إجلاء أكثر من 550 طالبًا من فصولهم الدراسية بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية ثلاث مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية وأغلقتها.



وأضاف، أن المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، ألحقوا أضرارًا بالبنية التحتية للمياه في 62 مناسبة منذ كانون الثاني، حيث تواجه مجتمعات الرعاة أشد الآثار.