الأمم المتحدة تحذر من استمرار الهدم والتهجير في الضفة الغربية

وأشار المكتب في تحديثه الأخير عن أنه تم إجلاء أكثر من 550 طالبًا من فصولهم الدراسية بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية ثلاث مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية وأغلقتها.
وأضاف، أن المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، ألحقوا أضرارًا بالبنية التحتية للمياه في 62 مناسبة منذ كانون الثاني، حيث تواجه مجتمعات الرعاة أشد الآثار.
من جانبه، حذر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أن قرار السلطات باستئناف تسجيل الأراضي يُهدد بمزيد من مصادرة الأراضي، في انتهاك لحقوق الملكية الفلسطينية.
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