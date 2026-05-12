الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في لبنان

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وفق موقعه الرسمي، أن أكثر من 100 غارة سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، فيما استشهد 87 شخصا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وبحسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية التي أوردها المكتب الأممي، استشهد ما لا يقل عن 2846 شخصا وأصيب 8693 آخرون منذ تصاعد المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من آذار الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الاثنين، استشهاد مسعفين اثنين وإصابة آخرين في غارات استهدفت مواقع مرتبطة بالقطاع الصحي في بلدتي قلوية وتبنين جنوبي لبنان، أثناء استجابتهم لحوادث سابقة.
من جهتها، ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها وثقت منذ بدء التصعيد 158 هجوما على مرافق الرعاية الصحية، أسفرت عن استشهاد 108 أشخاص وإصابة 249 آخرين.
كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في مدينة الخيام جنوبي لبنان.
