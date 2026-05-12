الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في لبنان

الثلاثاء، 12-05-2026 11:41 ص

الوكيل الإخباري- حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وسقوط ضحايا، بينهم مسعفون.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وفق موقعه الرسمي، أن أكثر من 100 غارة سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، فيما استشهد 87 شخصا خلال عطلة نهاية الأسبوع.


وبحسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية التي أوردها المكتب الأممي، استشهد ما لا يقل عن 2846 شخصا وأصيب 8693 آخرون منذ تصاعد المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من آذار الماضي.


وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الاثنين، استشهاد مسعفين اثنين وإصابة آخرين في غارات استهدفت مواقع مرتبطة بالقطاع الصحي في بلدتي قلوية وتبنين جنوبي لبنان، أثناء استجابتهم لحوادث سابقة.


من جهتها، ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها وثقت منذ بدء التصعيد 158 هجوما على مرافق الرعاية الصحية، أسفرت عن استشهاد 108 أشخاص وإصابة 249 آخرين.


كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في مدينة الخيام جنوبي لبنان.

 
 


منوعات ما الذي يحدث للقهوة بعد إعادة تسخينها؟

أخبار محلية هيئة النقل: غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5 آلاء بحق هؤلاء

عربي ودولي سويسرا تسجل رقما قياسيا في عدد السجناء

طب وصحة الصحة العالمية تحدد 7 إجراءات فعّالة للوقاية من فيروس هانتا

أخبار محلية حظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على أحداث

أخبار محلية مندوبا عن جلالة الملك .. السفير الخالدي يشارك بحفل تنصيب رئيسة كوستاريكا

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

أخبار محلية افتتاح دورة تدريبية لمسح الجمعيات التعاونية



 
 






