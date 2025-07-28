الأمم المتحدة تدعو لتحرك حاسم لإنهاء الاحتلال واعتماد حل الدولتين

06:56 م

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الوكيل الإخباري- أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن حل الدولتين هو المسار الوحيد الموثوق به لتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو "الشرط الأساسي" للسلام في الشرق الأوسط الأوسع. اضافة اعلان





وخلال افتتاح أعمال مؤتمر "التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين"، لإعادة تأكيد الدعم الدولي لحل الدولتين والتخطيط والتنسيق لتنفيذه، حذّر غوتيريش من أننا "وصلنا إلى نقطة الانهيار"، وأن هذا الحل "أبعد من أي وقت مضى".



وكان الأمين العام يتحدث في الجلسة الصباحية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى، الذي تنظمه فرنسا والمملكة العربية السعودية.



وشكر غوتيريش الدولتين المُنظّمتين، مشددًا على أن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني – الذي استمر لأجيال وتحدّى الآمال والدبلوماسية والقانون الدولي – لا يزال يحصد الأرواح ويدمر المستقبل ويزعزع استقرار المنطقة والعالم. وأكد أن استمرار هذا الصراع ليس حتميًا، وأن حله ممكن إذا توفرت إرادة سياسية وقيادة شجاعة.



ودعا الأمين العام إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق حل الدولتين، معتبرًا مؤتمر اليوم "فرصة نادرة ولا غنى عنها"، يجب أن تكون "نقطة تحول حاسمة" تحفّز تقدمًا لا رجعة فيه نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق طموحنا المشترك في حل دولتين تتوفر له مقومات البقاء.



وأضاف: "يجب أن نضمن ألا يصبح (المؤتمر) مجرد تمرين آخر في الخطاب حسن النية".



وأكد غوتيريش أن حل الدولتين هو الإطار الوحيد المتجذّر في القانون الدولي، والذي يدعمه المجتمع الدولي، وينص على قيام دولتين مستقلتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط ما قبل عام 1967، مع القدس عاصمة للدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.



وقال الأمين العام إنه "ما من شيء يبرر الهجمات الإرهابية المروعة التي شنتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر واحتجاز الرهائن"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن لا شيء يبرر "تدمير غزة الذي يتكشف أمام أعين العالم".



وسلّط الضوء على الأوضاع المأساوية، بما في ذلك "تجويع السكان، ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتفتيت الأرض الفلسطينية المحتلة".



وشدد غوتيريش على أن "التدمير الشامل" لغزة لا يُحتمل ويجب أن يتوقف، وأن "الإجراءات الأحادية التي من شأنها أن تقوّض حل الدولتين إلى الأبد غير مقبولة ويجب أن تتوقف".



كما أشار إلى دعم الكنيست لضم الضفة الغربية المحتلة، قائلًا بوضوح إن "الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة غير قانوني ويجب أن يتوقف".



ووصف غوتيريش هذه الأحداث بأنها ليست معزولة، بل "جزء من واقع منهجي يعمل على تفكيك لبنات السلام في الشرق الأوسط".