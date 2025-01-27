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الأمم المتحدة تدين ضرب المستشفى التعليمي السعودي في دارفور

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الإثنين، 27-01-2025 09:24 م

الوكيل الإخباري-   أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين، الهجوم الذي ضرب المستشفى التعليمي السعودي في الفاشر بولاية شمال دارفور بالسودان الجمعة والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 70 مريضاً وأقاربهم، وإصابة العشرات.

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وأشار غوتيريش حسب بيان صدر باسمه إلى أن هذا الهجوم المروع الذي أثر على المستشفى الوحيد العامل في أكبر مدينة في دارفور يأتي بعد أكثر من 21 شهراً من الحرب التي خلفت الكثير من الانهيار في نظام الرعاية الصحية في السودان.


وأكد أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب احترام وحماية الجرحى والمرضى، فضلاً عن العاملين في المجال الطبي والمرافق الطبية، في جميع الأوقات مذكرا كذلك أن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي يجب أن يحاسبوا، وأن الاستهداف المتعمد للمرافق الصحية قد يشكل جريمة حرب.


وجدد الأمين العام مناشدته للأطراف لوقف القتال على الفور واتخاذ خطوات نحو السلام الدائم الذي يطالب به شعب السودان.

 
gnews

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