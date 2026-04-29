الأربعاء 2026-04-29 10:02 ص

الأمم المتحدة: تراجع عبور السفن في مضيق هرمز بنسبة 95%

الأمم المتحدة: تراجع عبور السفن في مضيق هرمز بنسبة 95%
الأمم المتحدة: تراجع عبور السفن في مضيق هرمز بنسبة 95%
 
الأربعاء، 29-04-2026 08:21 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت الأمم المتحدة أن حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز انخفضت بنسبة 95.3 بالمئة منذ الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، مساء أمس الثلاثاء، إن بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تشير إلى أن حركة السفن عبر المضيق تراجعت بنسبة 95.3 بالمئة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي.

وأضاف دوجاريك أن القيود المفروضة على المضيق أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 6 بالمئة، كما ارتفعت أسعار النفط الخام بالنسبة لأوروبا بنسبة 53 بالمئة.
 
 


