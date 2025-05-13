الثلاثاء 2025-05-13 11:24 م
 

الأمم المتحدة ترحب بتصريحات ترامب بشأن وقف العقوبات على سوريا

مطار دمشق الدولي
مطار دمشق الدولي
 
الثلاثاء، 13-05-2025 09:07 م
الوكيل الإخباري-   رحب المنسق الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف العقوبات المفروضة على سوريا.اضافة اعلان


وقال بيدرسون في تصريح صحفي إن ذلك يتوافق مع دعوته المستمرة لاتخاذ إجراءات ذات مغزى على هذا الصعيد.

وأضاف المبعوث الأممي أن السوريين، بأنحاء سوريا وفي المهجر، يدعون إلى تخفيف واسع وعاجل للعقوبات.

وأكد المسؤول الأممي أهمية ذلك لتيسير توفير الخدمات الأساسية ومنها الصحة والتعليم وإحياء الاقتصاد السوري وإطلاق العنان للحصول على دعم مجدٍ من المنطقة وتمكين السوريين من المساهمة بشكل نشط في الجهد الوطني لإعادة بناء سوريا.

وأفادت التقارير بأن الرئيس الأميركي ترامب صرح أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية بأنه سيرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.

وردا على أسئلة الصحفيين في مؤتمره الصحفي اليومي قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن تصريحات الرئيس الأمريكي خطوة مرحب بها.

وأكد أهمية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا للمساعدة في جهود إعادة الإعمار ودعم الشعب السوري في التعافي بعد أكثر من عقد من الصراع.

وقال إن الأمم المتحدة ستواصل دعم إعادة الإعمار المادي والنفسي في سوريا، كي تكون بلدا يشعر فيه جميع السوريين من كل الأديان والأعراق والأقليات، بالأمان وبأنهم ممثلون.
 
gnews

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