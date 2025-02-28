الأمم المتحدة ترحب بدعوة أوجلان حزب العمال الكردستاني لنزع السلاح

الوكيل الإخباري- قالت الأمم المتحدة، إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش، يرحب برسالة زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان التي تدعو المقاتلين إلى إلقاء أسلحتهم وحزب العمال الكردستاني إلى حل نفسه.

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