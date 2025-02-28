الأمم المتحدة ترحب بدعوة أوجلان حزب العمال الكردستاني لنزع السلاح

وقال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام الذي وصف ذلك بالتطور الهام، يعتبر أنه "يمثل بصيص أمل يؤدي إلى حل صراع طويل الأمد".
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