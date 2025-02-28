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الأمم المتحدة ترحب بدعوة أوجلان حزب العمال الكردستاني لنزع السلاح

الأمم المتحدة ترحب بدعوة أوجلان حزب العمال الكردستاني لنزع السلاح
تعبيرية
الجمعة، 28-02-2025 09:17 ص

الوكيل الإخباري-   قالت الأمم المتحدة، إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش، يرحب برسالة زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان التي تدعو المقاتلين إلى إلقاء أسلحتهم وحزب العمال الكردستاني إلى حل نفسه.

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وقال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام الذي وصف ذلك بالتطور الهام، يعتبر أنه "يمثل بصيص أمل يؤدي إلى حل صراع طويل الأمد".

 
gnews

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