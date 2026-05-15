الأمم المتحدة ترى أن المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل توفر "فرصة حاسمة" لوقف الحرب

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة
الجمعة، 15-05-2026 05:54 م

الوكيل الإخباري-   اعتبر منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، الجمعة، أن المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل تشكّل "فرصة حاسمة" لوقف الحرب، مندّدا باستمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان التي تخلّف "حصيلة غير مقبولة" من المدنيين.

وقال ريزا، في بيان: "الجهود الدبلوماسية اليوم إنما توفّر فرصة حاسمة لوقف أعمال العنف"، آملا بأن "تمهّد المفاوضات الجارية الطريق نحو حل سياسي" رغم أن "الواقع على الأرض في لبنان يبعث على قلق بالغ".

 
 


