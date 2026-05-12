الثلاثاء 2026-05-12 12:56 ص

الأمم المتحدة تطلق تحذيرا شديد اللهجة بشأن اتساع نطاق النزاع في السودان

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة
الأمم المتحدة
 
الثلاثاء، 12-05-2026 12:44 ص

الوكيل الإخباري-   أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الاثنين، بشدة تزايد استخدام الطائرات المسيّرة في السودان، وما تخلفه من آثار مميتة على المدنيين، محذراً من تصاعد واتساع نطاق العنف خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يؤدي إلى مزيد من النزوح وتعطيل تدفق المساعدات الإنسانية الحيوية.

اضافة اعلان


‏وأشار المفوض السامي إلى النتائج التي توصل إليها مكتب المفوضية في السودان، وتفيد بأن الضربات بالطائرات المسيّرة تسببت بمقتل ما لا يقل عن 880 مدنياً، أي ما يزيد على 80٪؜ من إجمالي وفيات المدنيين المرتبطة بالنزاع، خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني ونيسان من هذا العام.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

عربي ودولي الأمم المتحدة تطلق تحذيرا شديد اللهجة بشأن اتساع نطاق النزاع في السودان

الصين تؤكد تعرض ناقلة لهجوم في مضيق هرمز ولا أنباء عن إصابات

عربي ودولي رؤساء شركات أميركية كبرى بينهم ماسك وكوك يرافقون ترامب إلى الصين

إعادة فتح معبر حدودي بين تركيا وسوريا بعد إغلاقه 12 عاما

عربي ودولي إعادة فتح معبر حدودي بين تركيا وسوريا بعد إغلاقه 12 عاما

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يدين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مستوطنين ويعتبرها "إفلاسا أخلاقيا"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعلن خفض ضريبة البنزين الاتحادية

وفاة الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة

فن ومشاهير وفاة الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة عن 92 عاما

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي لبنان يطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف الهجمات وأعمال الهدم

علم الاتحاد الأوروبي

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريين



 
 






الأكثر مشاهدة

 