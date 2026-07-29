الأربعاء 2026-07-29 12:10 م

الأمم المتحدة تعتزم إجراء استطلاعات غير رسمية لاختيار أمين عام جديد

دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، ما وصفته بـ"تكثيف" الجيش الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة خلال الفترة بين 13 و20 تموز، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 57 شخصًا، بينهم ستة أطف
الأمم المتحدة
 
الأربعاء، 29-07-2026 10:14 ص

الوكيل الإخباري-   يجري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس جولة أولية من عمليات الاقتراع غير الرسمية “الاستطلاعية” خلف أبواب مغلقة، لتقييم مدى التأييد الذي يحظى به المرشحون السبعة المتنافسون حاليا على منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.

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ويسعى المرشحون، الذين ينتمون إلى الأرجنتين وتشيلي وكوستاريكا والإكوادور ‌وجيانا والسنغال وأوغندا، إلى خلافة البرتغالي أنطونيو جوتيريش عندما يتنحى عن منصبه في نهاية هذا العام بعد ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات.

 
 


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