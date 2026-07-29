الأمم المتحدة تعتزم إجراء استطلاعات غير رسمية لاختيار أمين عام جديد

الوكيل الإخباري- يجري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس جولة أولية من عمليات الاقتراع غير الرسمية “الاستطلاعية” خلف أبواب مغلقة، لتقييم مدى التأييد الذي يحظى به المرشحون السبعة المتنافسون حاليا على منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.

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