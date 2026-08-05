الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران منذ آذار

الوكيل الإخباري- أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأربعاء، عن قلقه من ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران اعتبارا من آذار، بعد أسابيع من بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

اضافة اعلان



وقال تورك في بيان "منذ 19 آذار 2026، تمّ إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا على خلفية تهم مرتبطة بالأمن القومي، بمن فيهم 27 شخصا بقضايا مرتبطة بالاحتجاجات في مطلع العام".