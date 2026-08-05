الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران منذ آذار

وقال تورك في بيان "منذ 19 آذار 2026، تمّ إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا على خلفية تهم مرتبطة بالأمن القومي، بمن فيهم 27 شخصا بقضايا مرتبطة بالاحتجاجات في مطلع العام".
وحذّر من أن "أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام بناء على تهم مماثلة".
-
أخبار متعلقة
-
الفاو: العالم سيواجه موجة ارتفاع جديدة في أسعار المواد الغذائية
-
توقف الملاحة الجوية مؤقتا في مطار في ألمانيا بسبب أجسام مشبوهة
-
كوريا الشمالية تتوعد بـ"خيارات عسكرية" مع تسارع وتيرة تسلّح اليابان
-
وزير الخارجية التونسي: نرفض الإجراءات الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي بالقدس
-
العراق يدعو لتحرك عربي ودولي لحماية القدس ومكانتها التاريخية
-
البرلمان العربي يدين تصعيد كيان الاحتلال لجرائمه في غزة والضفة الغربية
-
عودة أكثر من 800 ألف نازح الى مناطقهم في لبنان
-
الجزائر: القدس تتعرض لمشروع استيطاني يستهدف هويتها وفرص قيام الدولة الفلسطينية