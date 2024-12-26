الأمم المتحدة تعزي بضحايا حادث تحطم الطائرة في كازاخستان

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الوكيل الإخباري- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس عن حزنه العميق إزاء تحطم طائرة في غرب كازاخستان. اضافة اعلان





وأدى الحادث الى وفاة العديد من الأشخاص، بما في ذلك مواطنون من أذربيجان وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان والاتحاد الروسي.



وأعرب غوتيريش، حسب بيان باسمه، عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا وعن تعاطفه العميق مع الدول المتضررة، كما تمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين.

