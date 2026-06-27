الأمم المتحدة تقدّر بأن نحو 6.8 ملايين شخص ربّما تأثروا بزلزالي فنزويلا

الوكيل الإخباري- قدّرت الأمم المتحدة السبت بأن نحو سبعة ملايين شخص ربّما تأثروا بالزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وأسفرا عن ألف قتيل وعشرات آلاف المفقودين.

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