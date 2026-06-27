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الأمم المتحدة تقدّر بأن نحو 6.8 ملايين شخص ربّما تأثروا بزلزالي فنزويلا

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة
الأمم المتحدة
 
السبت، 27-06-2026 06:40 م

الوكيل الإخباري-   قدّرت الأمم المتحدة السبت بأن نحو سبعة ملايين شخص ربّما تأثروا بالزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وأسفرا عن ألف قتيل وعشرات آلاف المفقودين.

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وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان "ربّما تأثّر حوالى 6,76 ملايين شخص بالزلزالين المدمّرين اللذين ضربا فنزويلا في 24 حزيران/يونيو"، مستندة في تقديراتها إلى البيانات المتاحة حول السكان وتحليل الأضرار، بما يشمل نحو مليوني شخص في العاصمة كراكاس وحدها.

 
 


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