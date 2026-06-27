الأمم المتحدة تقدّر بأن نحو 6.8 ملايين شخص ربّما تأثروا بزلزالي فنزويلا

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان "ربّما تأثّر حوالى 6,76 ملايين شخص بالزلزالين المدمّرين اللذين ضربا فنزويلا في 24 حزيران/يونيو"، مستندة في تقديراتها إلى البيانات المتاحة حول السكان وتحليل الأضرار، بما يشمل نحو مليوني شخص في العاصمة كراكاس وحدها.
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