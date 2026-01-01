الخميس 2026-01-01 10:09 ص

الأمم المتحدة تندد بقانون إسرائيلي يمنع الكهرباء والمياه عن منشآت الأونروا

الأونروا
الأونروا
الخميس، 01-01-2026 08:51 ص
الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو عوتيريش ندد أمس الأربعاء بخطوة إسرائيل لمنع الكهرباء والمياه عن المنشآت التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).اضافة اعلان


وأضاف دوجاريك أن هذه الخطوة من شأنها أن "تزيد من إعاقة" قدرة الوكالة على العمل وتنفيذ أنشطتها.

وأشار دوجاريك إلى إن "اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لا تزال سارية على الأونروا وممتلكاتها وأصولها وعلى مسؤوليها وموظفيها الآخرين، فالممتلكات التي تستخدمها الأونروا مصونة".

وقال إن الأونروا جزء "لا يتجزأ" من المنظمة الدولية.

وندد أيضا المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بهذه الخطوة قائلا إنها جزء من "حملة ممنهجة مستمرة لتشويه سمعة الأونروا وبالتالي عرقلة" الدور الذي تقوم به في تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ىىىى

منوعات "قمر الذئب العملاق".. ظاهرة فلكية نادرة تضيء سماء العالم مطلع 2026

جيش الاحتلال: كمين خان يونس أمس نفذه مقاتل واحد

فلسطين قائد عسكري إسرائيلي يدعو إلى التأهب لحرب مفاجئة

وجاءت الرسالة ردا على تصريحات ترامب التي كرّرها يوم الاثنين الماضي، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقره بمار إيه لاغو بولاية فلوريدا، حيث هدد بتنفيذ "ضربات عسكرية" ضد إيران إذا

عربي ودولي إيران تحذر من تداعيات تهديد ترامب برنامجها النووي

وأشار سالدو إلى أن الهجوم وقع ليلة رأس السنة باستخدام ثلاث طائرات مسيرة، إحداها محملة بمواد حارقة، ما تسبب بحريق كبير التهم المبنى. و الهجوم وقع الليلة الماضية على موقع كان فيه المدنيون يحتفلون برأس

عربي ودولي مقتل 24 شخصا وإصابة 50 بهجوم أوكراني على فندق بمقاطعة خيرسون

الولايات المتحدة

عربي ودولي الجيش الأميركي يهاجم قوارب لتهريب المخدرات ويقتل 8 أشخاص

ب

منوعات فيديو صادم يوثق غدر شباب بصديقهم برميه من الطابق الثالث في العراق

الأونروا

عربي ودولي الأمم المتحدة تندد بقانون إسرائيلي يمنع الكهرباء والمياه عن منشآت الأونروا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي صحيفة: ترمب يدعم نتنياهو في التحرك ضد حزب الله



 






الأكثر مشاهدة