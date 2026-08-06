الأمم المتحدة: تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين

الوكيل الإخباري- حذرت الأمم المتحدة من أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، مؤكدة أن التنظيم رغم الضغوط المتواصلة لعمليات مكافحة الإرهاب التي عطلت قيادته العليا وقلّصت قدرته على إدارة عملياته مركزيا لا يزال قادرا على الصمود والتكيف مع المتغيرات.

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