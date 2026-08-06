الخميس 2026-08-06 10:17 ص

الأمم المتحدة: تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين

دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، ما وصفته بـ"تكثيف" الجيش الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة خلال الفترة بين 13 و20 تموز، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 57 شخصًا، بينهم ستة أطف
الأمم المتحدة
 
الخميس، 06-08-2026 08:50 ص

الوكيل الإخباري-   حذرت الأمم المتحدة من أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، مؤكدة أن التنظيم رغم الضغوط المتواصلة لعمليات مكافحة الإرهاب التي عطلت قيادته العليا وقلّصت قدرته على إدارة عملياته مركزيا لا يزال قادرا على الصمود والتكيف مع المتغيرات.

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وفي إحاطة قدمتها إلى مجلس الأمن، استعرضت مديرة مكتب القائم بأعمال وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أوغولجيرين نيازبيردييفا، ، التقرير الثالث والعشرين للأمين العام بشأن التهديد الذي يشكله داعش للسلم والأمن الدوليين، كما سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء في مواجهة هذا التهديد المتغير.

 
 


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