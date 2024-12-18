الأمم المتحدة: توقع عودة مليون سوري إلى بلادهم في النصف الأول من 2025

الوكيل الإخباري- قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مليون سوري من المتوقع أن يعودوا إلى سوريا في الأشهر الستة الأولى من عام 2025.

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وقالت ريما جاموس إمسيس، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية اللاجئين، الثلاثاء، إن العديد من اللاجئين عادوا بالفعل "بشكل عفوي" إلى سوريا من تركيا ولبنان والأردن. وأضافت أن أكثر من سبعة ملايين شخص نزحوا داخليًا بالفعل في البلاد، وأن أكثر من 90% من السكان يحتاجون إلى الدعم الإنساني للبقاء على قيد الحياة.



وأصدرت مفوضية اللاجئين، الثلاثاء، خطة لسوريا تسعى إلى جمع "310 ملايين دولار لتلبية الاحتياجات الحرجة لما يصل إلى مليون لاجئ سوري عائد من المتوقع أن يصلوا إلى سوريا بين يناير ويونيو 2025 كجزء من التحركات العفوية والمنظمة من قبل الحكومات المضيفة من الدول المجاورة".