الأمم المتحدة: توقع عودة مليون سوري إلى بلادهم في النصف الأول من 2025

وقالت ريما جاموس إمسيس، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية اللاجئين، الثلاثاء، إن العديد من اللاجئين عادوا بالفعل "بشكل عفوي" إلى سوريا من تركيا ولبنان والأردن. وأضافت أن أكثر من سبعة ملايين شخص نزحوا داخليًا بالفعل في البلاد، وأن أكثر من 90% من السكان يحتاجون إلى الدعم الإنساني للبقاء على قيد الحياة.
وأصدرت مفوضية اللاجئين، الثلاثاء، خطة لسوريا تسعى إلى جمع "310 ملايين دولار لتلبية الاحتياجات الحرجة لما يصل إلى مليون لاجئ سوري عائد من المتوقع أن يصلوا إلى سوريا بين يناير ويونيو 2025 كجزء من التحركات العفوية والمنظمة من قبل الحكومات المضيفة من الدول المجاورة".
-
أخبار متعلقة
-
واشنطن تعرب عن "تفاؤل حذر" حيال إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار في غزة
-
كينيا.. عودة التيار الكهربائي لمعظم أنحاء البلاد بعد ساعات من انقطاعه
-
ترامب يقاضي صحيفة وشركة لاستطلاعات الرأي لأنها توقعت فوز هاريس
-
تطورات محاكمة رفعت الأسد
-
كوريا الجنوبية.. الرئيس يون يرفض حضور التحقيق في قضية الأحكام العرفية
-
جدار زنزانة من سوريا يتصدر مواقع التواصل.. ماذا كُتب عليه؟
-
مجلس الأمن يصدر بيانا بالإجماع بشأن سوريا
-
"مبتهجًا بجنازته".. مقرب يتحدث عن موقف لبشار الأسد مع شقيقه