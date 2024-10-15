الأمم المتحدة: ربع لبنان خاضع لأوامر إخلاء إسرائيلية

وتسلط هذه الأرقام الضوء على الثمن الفادح الذي يتكبده اللبنانيون مع تكثيف إسرائيل حملتها لإلحاق الهزيمة بحزب الله وتدمير بنيته التحتية في الصراع المستمر منذ عام.
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