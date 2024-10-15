 
الثلاثاء 2024-10-15 08:15 م
 
 

الأمم المتحدة: ربع لبنان خاضع لأوامر إخلاء إسرائيلية

علم دولة لبنان
لبنان
الثلاثاء، 15-10-2024 07:39 م
الوكيل الإخباري-   قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، إن إسرائيل التي بدأت توغلها في جنوب لبنان قبل أسبوعين لمحاربة جماعة حزب الله المدعومة من إيران أصدرت أوامر إخلاء عسكرية تؤثر على أكثر من ربع البلاد.اضافة اعلان


وتسلط هذه الأرقام الضوء على الثمن الفادح الذي يتكبده اللبنانيون مع تكثيف إسرائيل حملتها لإلحاق الهزيمة بحزب الله وتدمير بنيته التحتية في الصراع المستمر منذ عام.
 
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