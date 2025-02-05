الأمم المتحدة ردا على ترامب: أي تهجير قسري للسكان يعادل التطهير العرقي

09:36 م

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأربعاء، إن أي تهجير قسري للسكان يعادل التطهير العرقي، وذلك ردا على سؤال حول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على غزة. اضافة اعلان





وأضاف خلال إيجاز صحفي للأمم المتحدة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيبلغ اجتماعا للمنظمة الدولية في وقت لاحق الأربعاء أنه في البحث عن حلول في قطاع غزة بعد الحرب بين إسرائيل وحماس "يتعين ألا نجعل المشكلة أسوأ" وذلك بعد أن اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على القطاع الذي دمرته الحرب.





وأوضح دوجاريك أن غوتيريش سيقول "من الحيوي الالتزام بالأسس التي يقوم عليها القانون الدولي. ومن الضروري تجنب أي شكل من التطهير العرقي" مضيفا أنه سيؤكد أيضا على حل الدولتين.