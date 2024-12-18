الأمم المتحدة: سلطات الاحتلال تمنع وصولنا إلى شمال غزة

وأوضح أوتشا في تقريره اليومي أن البعثات الهادفة إلى الوصول إلى المناطق المحاصرة في بيت لاهيا، وبيت حانون، وأجزاء من جباليا مُنعَت، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية رفضت اليوم مرة أخرى 3 مهمات إنسانية كانت تهدف إلى توصيل الغذاء والمياه إلى أجزاء من شمال غزة المحاصر.
وشدد على ضرورة حماية المدنيين الذين ما زالوا في شمال غزة وتلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، مؤكدا أن تلبية احتياجات المدنيين الأساسية تعني أيضا تسهيل عمل الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين الذين كانوا يحاولون توصيل الغذاء والمياه والرعاية الصحية وغيرها من المساعدات الحيوية، لكن تم منع أو عرقلة تلك المهمات.
وفي السياق، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تمكنت من الوصول إلى مستشفى كمال عدوان في محافظة شمال غزة يوم السبت، رغم العدوان المستمر في محيط المستشفى، حيث تمكن من توصيل 5 آلاف لتر من الوقود، إضافة إلى الطعام والأدوية، كما نقل 3 مرضى و6 من مرافقيهم إلى مستشفى الشفاء.
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