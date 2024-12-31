 
الثلاثاء 2024-12-31 10:34 م
 

الأمم المتحدة: عام 2024 كان الأكثر عداوة من قبل المستوطنين بالضفة الغربية

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 31-12-2024 10:01 م

الوكيل الإخباري-   قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الاوتشا) اليوم الثلاثاء، إن عام 2024 شهد أعلى عدد من الحوادث المتعلقة بالمستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ أن بدأ المكتب في حفظ السجلات قبل ما يقرب من عقدين من الزمان.

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وأضاف المكتب، في تقريره اليومي، لقد أسفرت حوالي 1400 حادثة عن سقوط ضحايا فلسطينيين، أو إتلاف الممتلكات أو كليهما.


وبين أنه من بين 4700 شخص نزحوا في جميع أنحاء الضفة الغربية في العام الماضي، ذكر 12 بالمئة، أن عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول أسباب رئيسية أجبرتهم على ترك منازلهم أو مجتمعاتهم.


وقال التقرير إن العام 2024 شهد ثاني أعلى عدد من القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء تسجيلات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بعد عام 2023 الذي كان الأعلى.


وقال المكتب لقد استشهد أكثر من 480 فلسطينيًا، بينهم 91 طفلاً، في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، معظمهم استشهد على يد القوات الإسرائيلية.


يذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن العمليات الإسرائيلية في عامي 2023 و2024 في الضفة الغربية شملت غارات جوية وتكتيكات حربية أخرى يبدو أنها تتجاوز وسائل إنفاذ القانون القياسية.

 
gnews

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