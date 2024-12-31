الأمم المتحدة: عام 2024 كان الأكثر عداوة من قبل المستوطنين بالضفة الغربية

وأضاف المكتب، في تقريره اليومي، لقد أسفرت حوالي 1400 حادثة عن سقوط ضحايا فلسطينيين، أو إتلاف الممتلكات أو كليهما.
وبين أنه من بين 4700 شخص نزحوا في جميع أنحاء الضفة الغربية في العام الماضي، ذكر 12 بالمئة، أن عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول أسباب رئيسية أجبرتهم على ترك منازلهم أو مجتمعاتهم.
وقال التقرير إن العام 2024 شهد ثاني أعلى عدد من القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء تسجيلات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بعد عام 2023 الذي كان الأعلى.
وقال المكتب لقد استشهد أكثر من 480 فلسطينيًا، بينهم 91 طفلاً، في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، معظمهم استشهد على يد القوات الإسرائيلية.
يذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن العمليات الإسرائيلية في عامي 2023 و2024 في الضفة الغربية شملت غارات جوية وتكتيكات حربية أخرى يبدو أنها تتجاوز وسائل إنفاذ القانون القياسية.
-
أخبار متعلقة
-
الشرع يلتقي وفدا من قوات سوريا الديموقراطية
-
أول ظهور لنتنياهو بعد مغادرته المستشفى- فيديو
-
زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جنوب إيران
-
نتنياهو يغادر المستشفى لحضور تصويت في البرلمان
-
غارات أمريكية تستهدف مواقع للحوثيين في صنعاء
-
الجيش الأمريكي يواصل تعزيز قواته في شمال شرق سوريا
-
باسيل يعد بمفاجآت في جلسة انتخاب رئيس لبنان
-
أنباء متضاربة عن اشتباكات في دمشق وحملة أمنية في ريف حمص