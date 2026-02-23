الإثنين 2026-02-23 11:31 م

الأمم المتحدة: مقتل 13 مدنيا في غارات جوية باكستانية على أفغانستان

الوكيل الإخباري- قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 13 مدنيا قتلوا وأصيب 7 آخرون في غارات باكستانية على شرق أفغانستان في ظل تصاعد التوتر على الحدود بين البلدين عقب تفجيرات انتحارية في باكستان.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إنها تلقت تقارير موثوقة تفيد بأن الغارات الجوية التي شنتها باكستان خلال الليل بين 21 و22 فبراير أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا وإصابة سبعة آخرين في منطقتي بهسود وخوجياني بإقليم ننكرهار.

وتزيد الحصيلة المعلنة من المخاوف من تجدد أعمال العنف بين الجارتين، مما يهدد وقف إطلاق النار الهش على امتداد حدودهما البالغ طولها 2600 كيلومتر ويزيد من توتر العلاقات بين الجانبين اللذين يتبادلان الاتهامات بشأن أعمال عنف مسلح.

 

