الأمم المتحدة: مقتل 13 مدنيا في غارات جوية باكستانية على أفغانستان

وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إنها تلقت تقارير موثوقة تفيد بأن الغارات الجوية التي شنتها باكستان خلال الليل بين 21 و22 فبراير أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا وإصابة سبعة آخرين في منطقتي بهسود وخوجياني بإقليم ننكرهار.
وتزيد الحصيلة المعلنة من المخاوف من تجدد أعمال العنف بين الجارتين، مما يهدد وقف إطلاق النار الهش على امتداد حدودهما البالغ طولها 2600 كيلومتر ويزيد من توتر العلاقات بين الجانبين اللذين يتبادلان الاتهامات بشأن أعمال عنف مسلح.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الأركان الأميركي يحذر ترامب من مخاطر توجيه ضربة إلى إيران
-
غوتيريش: حقوق الإنسان تُنتهك في شتى أنحاء العالم
-
مسؤول أميركي يؤكد عقد جولة جديدة من المفاوضات مع طهران الخميس
-
ترامب يحذر دول العالم من أي "ألاعيب" إثر قرار المحكمة العليا بشأن التعرفات الجمركية
-
تطورات التوتر في الشرق الأوسط.. إسرائيل تتوعد بالرد وإيران تحذر
-
الولايات المتحدة تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم
-
إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدوات الضغط ضد الحكومة الإسرائيلية
-
إلغاء جماعي للرحلات الجوية من وإلى المكسيك بعد مقتل زعيم كارتل "إل منشو"