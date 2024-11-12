الأمم المتحدة: نبذل جهودا مشتركة لوقف إطلاق النار في لبنان

وشدد لاكروا على أهمية "تطبيق القرار الرقم 1701 باعتباره الحل الوحيد للوضع في الجنوب، مؤكدا أهمية التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني".
وخلال اجتماعه مع رئيس الحكومة اللبنانية، قال لاكروا "إن زيارته إلى لبنان تأتي للتعبير عن التضامن مع لبنان وشعبه"، معربا عن تقديره لموقف الدولة اللبنانية الرافض للاعتداءات على قوات اليونيفيل".
بدوره، عبّر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن "امتنانه لقوات اليونيفيل وإصرارها على الصمود في مواقعها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها".
وقال إن "الحكومة ملتزمة بتطبيق القرار الأممي 1701 وتدعم التعاون الكامل بين الجيش واليونيفيل".
وكان لاكروا وصل الى بيروت اليوم الثلاثاء، في زيارة تستمر 3 أيام، سيزور خلالها منطقة عمليات اليونيفيل في الجنوب للتعبير عن تضامنه مع حفظة السلام.
-
أخبار متعلقة
-
حزب الله: أكثر من 100 قتيل وألف جريح للعدو منذ بداية المناورة البرية
-
التعاون الخليجي: التصريحات المتطرفة لوزير حكومة الاحتلال تمثل انتهاكا للقوانين والمعاهدات الدولية
-
تأجيل قرار محكمة نيويورك بشأن شرعية إدانة ترمب
-
حزب الله يهاجم قاعدة عسكرية إسرائيلية بمسيرات انقضاضية
-
9 شهداء في غارات إسرائيلية على لبنان
-
هيئة البث الإسرائيلية: الفرقة 36 بدأت تعميق العملية البرية بلبنان
-
الحوثيون: استهدفنا مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر
-
إعلام عبري: الفرقة 36 بدأت تعميق العملية البرية في لبنان