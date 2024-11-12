الأمم المتحدة: نبذل جهودا مشتركة لوقف إطلاق النار في لبنان

الوكيل الإخباري- أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا من بيروت أن الأمم المتحدة تبذل جهودا مكثفة مع مختلف الأطراف لتحقيق وقف إطلاق النار.

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وشدد لاكروا على أهمية "تطبيق القرار الرقم 1701 باعتباره الحل الوحيد للوضع في الجنوب، مؤكدا أهمية التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني".



وخلال اجتماعه مع رئيس الحكومة اللبنانية، قال لاكروا "إن زيارته إلى لبنان تأتي للتعبير عن التضامن مع لبنان وشعبه"، معربا عن تقديره لموقف الدولة اللبنانية الرافض للاعتداءات على قوات اليونيفيل".



بدوره، عبّر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن "امتنانه لقوات اليونيفيل وإصرارها على الصمود في مواقعها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها".



وقال إن "الحكومة ملتزمة بتطبيق القرار الأممي 1701 وتدعم التعاون الكامل بين الجيش واليونيفيل".