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الأمم المتحدة: نحو 30% من اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى ديارهم

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 26-01-2025 01:53 ص
الوكيل الإخباري-   قال فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن نحو 30 بالمئة من ملايين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في دول الشرق الأوسط يريدون العودة إلى ديارهم العام المقبل، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، صعودا من صفر بالمئة تقريبا العام الماضي.اضافة اعلان


ويستند هذا التحول إلى تقييم أجرته الأمم المتحدة في يناير كانون الثاني، بعد أسابيع من إسقاط قوات المعارضة للرئيس الأسد.


وقال جراندي لمجموعة صغيرة من الصحفيين في دمشق بعد اجتماعات مع الإدارة الجديدة في سورية “تحرك المؤشر، أخيرا، بعد سنوات من التراجع”.
 
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