الأمم المتحدة: نحو 30% من اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى ديارهم

ويستند هذا التحول إلى تقييم أجرته الأمم المتحدة في يناير كانون الثاني، بعد أسابيع من إسقاط قوات المعارضة للرئيس الأسد.
وقال جراندي لمجموعة صغيرة من الصحفيين في دمشق بعد اجتماعات مع الإدارة الجديدة في سورية “تحرك المؤشر، أخيرا، بعد سنوات من التراجع”.
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