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الأمم المتحدة: نرفض التهجير القسري لسكان غزة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
الإثنين، 27-01-2025 10:28 م

الوكيل الإخباري-    أكدت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، رفضها التهجير القسري لسكان غزة بصفته نوعا من التطهير العرقي.

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وقال الناطق الرسمي باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك "لقد رأينا التعليقات المعارضة بوضوح لهذه الخطة من مصر والأردن، وجامعة الدول العربية"، مشددا على أن الأمم المتحدة ستكون و"بطبيعة الحال ضد أي خطة من شأنها أن تؤدي إلى التهجير القسري للناس، أو أي نوع من التطهير العرقي".

 
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