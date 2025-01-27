الأمم المتحدة: نرفض التهجير القسري لسكان غزة

وقال الناطق الرسمي باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك "لقد رأينا التعليقات المعارضة بوضوح لهذه الخطة من مصر والأردن، وجامعة الدول العربية"، مشددا على أن الأمم المتحدة ستكون و"بطبيعة الحال ضد أي خطة من شأنها أن تؤدي إلى التهجير القسري للناس، أو أي نوع من التطهير العرقي".
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