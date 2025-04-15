الأمم المتحدة: نزوح نحو 13 مليون شخص في السودان بسبب الحرب

وقال المسؤول الإقليمي في المفوضية، عبد الرؤوف غنون كوندي، في تصريحات صحفية عقب زيارته للسودان، إن "النزاع أدى إلى تهجير 13 مليون شخص، منهم 8.6 مليون نازح، و3.8 مليون لاجئ، مشيرا إلى أن النساء والأطفال يشكلون نحو 88 بالمئة من المهجرين.
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