الأمم المتحدة: نزوح نحو 13 مليون شخص في السودان بسبب الحرب

الوكيل الإخباري- قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن الحرب في السودان أدت إلى نزوح نحو 13 مليون شخص، لجأ أكثر من 3 ملايين منهم إلى دول الجوار، مع دخول الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع عامها الثالث من دون أي أفق لتسوية.

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