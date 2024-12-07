الأمم المتحدة: نزوح 370 ألف شخص بسبب القتال في سوريا

الوكيل الإخباري- أفادت الأمم المتحدة بنزوح 370 ألف شخص على الأقل منذ تجدد الحرب الأهلية في سوريا أواخر الشهر الماضي.

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وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي في نيويورك، الجمعة، إن "معظم النازحين هم من النساء والأطفال". وأضاف أن عشرات الآلاف لجأوا إلى شمال شرق سوريا.

ووفقًا للأمم المتحدة، فإن العديد من ملاجئ الطوارئ وصلت بالفعل إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.



وقال دوجاريك إنه مع وصول هذه المواقع إلى طاقتها الاستيعابية الآن، ينام الناس في الشوارع أو في سياراتهم في درجات حرارة تحت الصفر مع حلول فصل الشتاء.