الأمم المتحدة: نزوح 370 ألف شخص بسبب القتال في سوريا

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي في نيويورك، الجمعة، إن "معظم النازحين هم من النساء والأطفال". وأضاف أن عشرات الآلاف لجأوا إلى شمال شرق سوريا.
ووفقًا للأمم المتحدة، فإن العديد من ملاجئ الطوارئ وصلت بالفعل إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.
وقال دوجاريك إنه مع وصول هذه المواقع إلى طاقتها الاستيعابية الآن، ينام الناس في الشوارع أو في سياراتهم في درجات حرارة تحت الصفر مع حلول فصل الشتاء.
وتسبب القتال أيضًا في إلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية وتعطيل المساعدات الضرورية.
وتأتي هذه الأرقام مع التطورات الميدانية التي تضع البلد في تصعيد عسكري متسارع، يرافقه مزيد من التوترات الأمنية التي تعصف بالمنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
بلينكن يشدد على حماية المدنيين والأقليات في سوريا
-
رئيس كوريا الجنوبية يعتذر لشعبه قبيل تصويت البرلمان على عزله
-
سلوفاكيا تعتزم تخفيض الدعم المالي للاجئين الأوكران
-
المقاتلات الإسرائيلية تسقط صاروخا أطلق من اليمن
-
إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية كاليفورنيا بسبب رسالة تهديد
-
بوتين: صاروخ "أوريشنيك" ليس له نظير
-
بعد درعا وحمص.. أعين الفصائل المسلحة على دمشق
-
الولايات المتحدة تدعو رعاياها لمغادرة سوريا "فورا"