الأمم المتحدة: نشعر بالقلق إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية

وأكد دوجاريك ضرورة "احترام جميع الالتزامات بموجب القانون الدولي"، مشيرًا إلى أن "كل مرة تحدث فيها ضربات أو انتهاكات للأراضي السورية، فإن ذلك يزيد من خطر تجدد العنف بشكل كبير، ما يؤدي إلى تصاعد العنف وزيادة عدم الاستقرار الإقليمي".
وقال إن حركة الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من تركيا إلى إدلب عبر معبر باب الهوى الحدودي مستمرة، مشيرا إلى عبور 43 شاحنة عبر الحدود تحمل أكثر من ألف طن من المواد الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى البطانيات والمصابيح الشمسية وغيرها من المواد المقدمة من المنظمة الدولية للهجرة.
-
أخبار متعلقة
-
تحرك لقوات الاحتلال بمحيط سجن عوفر استعدادا لإطلاق أسرى
-
ترامب يصف بوتين بأنه "ذكي جدا"
-
الفاو: الجوع يهدد أكثر من 4 ملايين صومالي
-
إعلام إسرائيلي: إسرائيل بحثت قصف جنازة نصر الله
-
حكومة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تنال ثقة مجلس النواب
-
ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية سودانية إلى 46 قتيلا و10 جرحى
-
إحاطة في مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في السودان
-
ترامب: سنرفع التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك إلى 45% وبنسبة 25% على الاتحاد الأوروبي