الأمم المتحدة: نشعر بالقلق إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية

الوكيل الإخباري- أعربت الأمم المتحدة على لسان ناطقها الإعلامي، ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء استمرار انتهاك إسرائيل لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وانتهاكات اتفاقية فض الاشتباك بين القوات لعام 1974.

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وأكد دوجاريك ضرورة "احترام جميع الالتزامات بموجب القانون الدولي"، مشيرًا إلى أن "كل مرة تحدث فيها ضربات أو انتهاكات للأراضي السورية، فإن ذلك يزيد من خطر تجدد العنف بشكل كبير، ما يؤدي إلى تصاعد العنف وزيادة عدم الاستقرار الإقليمي".