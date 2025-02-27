 
الخميس 2025-02-27 01:44 ص
 

الأمم المتحدة: نشعر بالقلق إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
الخميس، 27-02-2025 12:27 ص

الوكيل الإخباري-    أعربت الأمم المتحدة على لسان ناطقها الإعلامي، ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء استمرار انتهاك إسرائيل لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وانتهاكات اتفاقية فض الاشتباك بين القوات لعام 1974.

اضافة اعلان


وأكد دوجاريك ضرورة "احترام جميع الالتزامات بموجب القانون الدولي"، مشيرًا إلى أن "كل مرة تحدث فيها ضربات أو انتهاكات للأراضي السورية، فإن ذلك يزيد من خطر تجدد العنف بشكل كبير، ما يؤدي إلى تصاعد العنف وزيادة عدم الاستقرار الإقليمي".


وقال إن حركة الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من تركيا إلى إدلب عبر معبر باب الهوى الحدودي مستمرة، مشيرا إلى عبور 43 شاحنة عبر الحدود تحمل أكثر من ألف طن من المواد الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى البطانيات والمصابيح الشمسية وغيرها من المواد المقدمة من المنظمة الدولية للهجرة.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين مصادر: تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين دون مراسم

الهلال الأحمر

فلسطين الهلال الأحمر ينتظر تسلم أسير في غيبوبة

ارشيفية

فلسطين مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

الأمم المتحدة

عربي ودولي الأمم المتحدة: نشعر بالقلق إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية

ارشيفية

فلسطين تجمهر مئات الفلسطينيين لاستقبال الأسرى المحررين

داو جونز الصناعي

أسواق ومال انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي

تعبيرية

منوعات كم مرة ينبغي غسل المناشف اليومية؟

تعبيرية

أخبار محلية الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لدور الأردن في الحفاظ على الوضع القائم بالقدس



 




الأكثر مشاهدة