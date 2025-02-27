الأمم المتحدة: نشعر بالقلق إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية

وأكد دوجاريك ضرورة "احترام جميع الالتزامات بموجب القانون الدولي"، مشيرًا إلى أن "كل مرة تحدث فيها ضربات أو انتهاكات للأراضي السورية، فإن ذلك يزيد من خطر تجدد العنف بشكل كبير، ما يؤدي إلى تصاعد العنف وزيادة عدم الاستقرار الإقليمي".
وقال إن حركة الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من تركيا إلى إدلب عبر معبر باب الهوى الحدودي مستمرة، مشيرا إلى عبور 43 شاحنة عبر الحدود تحمل أكثر من ألف طن من المواد الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى البطانيات والمصابيح الشمسية وغيرها من المواد المقدمة من المنظمة الدولية للهجرة.
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