 
الجمعة 2024-08-16 11:17 م
 


الأمم المتحدة: 110 آلاف نازح في لبنان

مخيم للاجئين
مخيم للاجئين




 

الجمعة، 16-08-2024 09:11 م

الوكيل الإخباري- قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن 110 آلاف شخص، 35% منهم أطفال، نزحوا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 في لبنان.


ومنذ بدء المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، تتعرض العديد من البلدات والقرى في جنوب لبنان لقصف جوي ومدفعي بشكل يومي مما تسبب في نزوح السكان نحو مناطق أكثر أمنا.

gnews

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