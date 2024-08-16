الأمم المتحدة: 110 آلاف نازح في لبنان

ومنذ بدء المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، تتعرض العديد من البلدات والقرى في جنوب لبنان لقصف جوي ومدفعي بشكل يومي مما تسبب في نزوح السكان نحو مناطق أكثر أمنا.
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