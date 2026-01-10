الأمم المتحدة: 21 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان

وأعادت وكالات الأمم المتحدة التذكير بالواقع المرير مع مرور ألف يوم من الاضطرابات في السودان، من أكبر أزمة جوع إلى أكبر حالة نزوح طارئة في العالم، إلى عدد كبير من القتلى والجرحى والمعاقين.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن السودان انزلق إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية خلال هذا القرن.
ووفقا لمنظمة اليونيسف، نزح ما يقرب من 5000 طفل يوميا منذ بدء النزاع في نيسان 2023.
وقال المتحدث باسم اليونيسف، ريكاردو بيريس: "نزح العديد منهم ليس مرة واحدة بل مرات متكررة، حيث يلاحقهم العنف أينما فروا".
