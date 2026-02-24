الأمم المتحدة: 606 مهاجرين على الأقل قضوا أو فُقدوا في المتوسط منذ مطلع 2026

الوكيل الإخباري- قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الاثنين، إن 606 مهاجرين على الأقل قضوا أو فُقد أثرهم في البحر المتوسط منذ مطلع العام 2026.

اضافة اعلان