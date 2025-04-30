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الأمم المتحدة: 92% من الرضّع في غزة محرومون من الغذاء الأساسي

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
 
الأربعاء، 30-04-2025 09:42 م

الوكيل الإخباري-   قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية في غزة، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، ارتفع بنسبة 80 بالمئة مقارنة بآذار الماضي.

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وأشار المكتب الأمم المتحدة إلى أن 92 بالمئة من الرضع بين 6 أشهر وسنتين، لا يحصلون مع أمهاتهم على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية؛ ما يعرضهم لمخاطر صحية جسيمة ستلازمهم مدى حياتهم.


وحذر المكتب من أن 65 بالمئة من سكان قطاع غزة لا يحصلون على مياه نظيفة للشرب.

 
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