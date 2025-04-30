الأمم المتحدة: 92% من الرضّع في غزة محرومون من الغذاء الأساسي

وأشار المكتب الأمم المتحدة إلى أن 92 بالمئة من الرضع بين 6 أشهر وسنتين، لا يحصلون مع أمهاتهم على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية؛ ما يعرضهم لمخاطر صحية جسيمة ستلازمهم مدى حياتهم.
وحذر المكتب من أن 65 بالمئة من سكان قطاع غزة لا يحصلون على مياه نظيفة للشرب.
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