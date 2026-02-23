الأمن الأمريكي يحدد هوية الرجل الذي حاول اقتحام مجمع ترامب في مارالاغو

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة نيويورك بوست، بأن هيئات تطبيق القانون الأمريكية تمكنت من تحديد هوية الرجل الذي قُتل أثناء محاولته اقتحام منزل الرئيس دونالد ترامب في فلوريدا وهو يحمل بندقية صيد.



وقالت الصحيفة: "أوستن تاكر مارتن، 21 عاما، من مدينة كاميرون في ولاية كارولاينا الشمالية".



ونقلت الصحيفة عن بيان هيئات الأمن، أن والدة الشاب المذكور أعلاه، أبلغت عن فقدانه في اليوم السابق.

في وقت سابق من يوم الأحد،، أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي، عن مقتل رجل في العشرينيات من عمره برصاص الخدمة السرية بعد محاولته اقتحام مجمع "مارالاغو" الخاص بالرئيس ترامب في فلوريدا بشكل غير قانوني.



ووفقا للمعلومات المتوفرة، في ليلة الأحد، دخل رجل أبيض مسلح يحمل عبوة ناسفة منتجع مارالاغو وقُتل على يد عملاء الخدمة السرية عندما وجه بندقية صيد نحوهم.



وجرت الإشارة إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابة أي من أفراد الخدمة السرية أو الموجودين في المكان.

وخلال وقوع الحادث، كان الرئيس ترامب في واشنطن، وليس في منزله بفلوريدا.