الخميس 2026-07-02 12:19 م

الأمن الروسي: اعتقال عميلين زوّدا كييف بمعلومات عن جسر القرم

وجاء في البيان أن العميلين مواطنين من مواليد عامي 1968 و1986 ومارسا جمع وإرسال المعلومات عبر تطبيق "تلغرام" حول تحركات القوات الروسية، والبنية التحتية الحيوية في شبه جزيرة القرم، وحركة القطارات عبر جس
ارشيفية
 
الخميس، 02-07-2026 11:13 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال عميلين لكييف في شبه جزيرة القرم زودا الاستخبارات الأوكرانية بمعلومات حول مواقع القوات الروسية، وحركة القطارات عبر جسر القرم.

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وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "ألقت جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على مواطنين روسيين من مواليد عامي 1968 و1986، في أراضي جمهورية القرم، على خلفية تورطهما في التعاون مع الأجهزة الأمنية الأوكرانية بهدف الإضرار بالأمن الاقتصادي والقدرة الدفاعية الروسية".

 

وجاء في البيان أن العميلين مواطنين من مواليد عامي 1968 و1986 ومارسا جمع وإرسال المعلومات عبر تطبيق "تلغرام" حول تحركات القوات الروسية، والبنية التحتية الحيوية في شبه جزيرة القرم، وحركة القطارات عبر جسر القرم.

وورد في البيان أنهما تسلّما في مخبأ مكونات عبوة ناسفة بوزن 3 كغ من المتفجرات، وجرى القبض عليهما بالجرم المشهود.

 
 


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