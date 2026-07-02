الأمن الروسي: اعتقال عميلين زوّدا كييف بمعلومات عن جسر القرم

وورد في البيان أنهما تسلّما في مخبأ مكونات عبوة ناسفة بوزن 3 كغ من المتفجرات، وجرى القبض عليهما بالجرم المشهود.
-
أخبار متعلقة
-
أوكرانيا: روسيا أطلقت 74 صاروخا و496 مسيّرة
-
باكستان: اجتماعات الدوحة ناقشت مذكرة التفاهم بإيجابية
-
موجة حر شديدة تضرب معظم أنحاء الولايات المتحدة وتهدد مباريات كأس العالم
-
واشنطن تحث طهران على التخلي عن رسوم هرمز مقابل اتفاق نووي
-
"نيويورك بوست": مضيق هرمز أحدث شرخا بين واشنطن والرياض!
-
صحيفة: أوبن إيه.آي تقترح نقل حصة 5% لإدارة ترامب
-
العراق.. الزيدي يشدد على ضرورة محاربة آفة الفساد
-
روسيا تشن هجمات دامية على كييف بالصواريخ والمسيّرات