الأربعاء 2025-05-07 04:44 م
 

الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا عند نصب تذكاري في خيرسون

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 07-05-2025 02:26 م

الوكيل الإخباري- أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن عناصره تمكنوا من إحباط هجوم إرهابي خططت له المخابرات الأوكرانية على نصب تذكاري لدبابة Т-34 في كاخوفكا بمقاطعة خيرسون.

ووفقا لبيان الأمن الروسي، خطط عملاء المخابرات الأوكرانية لتنفيذ تفجير إرهابي أثناء تجمع شعبي بمشاركة سكان المدينة عند النصب خلال الاحتفالات بعيد النصر.

وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص من مواليد أوكرانيا كانوا يحضرون لتنفيذ التفجير، وتم ضبط بحوزتهم أربع عبوات ناسفة يدوية الصنع تحتوي على قطع معدنية لزيادة الإصابات.

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وذكر البيان أن التحقيق لا يزال مستمرا مع المعتقلين اعترفوا بالجريمة وهم يتعاونون بشكل فعال مع هيئات التحقيق.

 

RT

 
gnews

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