الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا عند نصب تذكاري في خيرسون

ووفقا لبيان الأمن الروسي، خطط عملاء المخابرات الأوكرانية لتنفيذ تفجير إرهابي أثناء تجمع شعبي بمشاركة سكان المدينة عند النصب خلال الاحتفالات بعيد النصر.
وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص من مواليد أوكرانيا كانوا يحضرون لتنفيذ التفجير، وتم ضبط بحوزتهم أربع عبوات ناسفة يدوية الصنع تحتوي على قطع معدنية لزيادة الإصابات.
وذكر البيان أن التحقيق لا يزال مستمرا مع المعتقلين اعترفوا بالجريمة وهم يتعاونون بشكل فعال مع هيئات التحقيق.
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