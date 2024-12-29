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الأمن الروسي يعتقل مواطناً روسيا بتهمة الخيانة الوطنية

تم فتح تحقيق جنائي ضد المواطن الروسي
تم فتح تحقيق جنائي ضد المواطن الروسي
الأحد، 29-12-2024 02:11 م
الوكيل الإخباري-  أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان عبر تطبيق تلغرام، الأحد، اعتقال عميل لدى الاستخبارات الأوكرانية، سرب صورا لإحدى المنشآت التابعة لقطاع الطاقة في ضواحي العاصمة موسكو.اضافة اعلان


وقال البيان إنه "نتيجة للأنشطة الاستخباراتية، تم الحصول على معلومات تفيد بتأسيس المتهم لعلاقات عبر الإنترنت مع أحد ممثلي مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن المتهم، الذي كان يعمل على تنفيذ أوامر مشغليه، قام بالتقاط وإرسال صور لمنشأة في قطاع الطاقة الروسي مقابل مكافأة مالية.

وذكر البيان، أنه تم فتح تحقيق جنائي ضد المواطن الروسي من مواليد عام 1983، بتهمة الخيانة الوطنية، بعد اعتقاله، وأن عمليات البحث والتحقيق مستمرة.

سكاي نيوز
 
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