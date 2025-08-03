الأمن السوري يستعيد السيطرة على مناطق بالسويداء بعد اشتباكات

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، الأحد، عن المصدر قوله إنه "بعد التصدّي للهجوم المنظّم من قبل ميليشيات الهجري في محافظة السويداء على نقاط الأمن الداخلي المنتشرة في تل الحديد، وريمة حازم، وولغا، استعادت قوات الأمن السيطرة على النقاط التي تقدّمت إليها هذه المجموعات".
وأوضح المصدر الأمني أنه "تم تأمين المنطقة من قبل قوات الأمن الداخلي ووقف الاشتباكات حفاظاً على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار"، وفقاً لما نقلته "سانا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل شخصين جرّاء اشتباكات شهدتها محافظة السويداء في جنوب سوريا، وذلك للمرة الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ قبل أسبوعين.
وأفاد المرصد بمقتل شخصين "أحدهما من أبناء السويداء والآخر من عناصر الأمن العام" جرّاء اشتباكات في الريف الغربي للمحافظة، وهي الأولى منذ وضع وقف إطلاق النار حداً لمواجهات سابقة أوقعت أكثر من 1400 قتيل.
وأوضح المرصد السوري أن "المواجهات تجددت على محور بلدة الثعلة، إثر قصف طال المنطقة بالقذائف والأسلحة الثقيلة انطلق من مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية"، مشيراً إلى أن دويّ الانفجارات وأصوات إطلاق النار قد سُمِعَ في أرجاء متفرقة من مدينة السويداء.
وكانت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية قد ذكرت أن مجموعات مسلّحة هاجمت قوات الأمن الداخلي في السويداء، ما أسفر عن مقتل "عنصر" أمن وإصابة آخرين.
وقالت القناة إن المجموعات المسلّحة أطلقت أيضاً قذائف على عدة قرى في المحافظة الجنوبية التي شهدت أعمال عنف.
ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله إن الجماعات المسلّحة انتهكت وقف إطلاق النار المتّفق عليه في المنطقة ذات الأغلبية الدرزية.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع الروسية: إسقاط 120 مسيرة أوكرانية وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع
-
استئناف عمل ممر إنساني بريف درعا بعد تأمين المنطقة
-
المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ
-
روسيا: هجوم بمسيرات أوكرانية يشعل حريقا في محطة قطار في فولغوغراد
-
سلطات تشيلي تعلن العثور على جثث جميع العمال المفقودين جراء انهيار نفق داخل منجم للنحاس
-
عبد الله بن زايد: دعم الإمارات ثابت لتطلعات الشعب الفلسطيني
-
الداخلية السورية: اعتقال تاجر مخدرات خطير مرتبط بماهر الأسد
-
مدعٍ سابق بالجنائية الدولية: أدلة الإبادة الجماعية في غزة كثيرة جداً