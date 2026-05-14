الأمن السوري يعلن القبض على المجرم سعيد شاكوش في اللاذقية

وأوضح قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد لـ"سانا"، أمس الأربعاء، أن إلقاء القبض على المجرم شاكوش جاء بعملية أمنية محكمة، مشيرًا إلى أن مصير عدد كبير من الشباب الذين سلّمهم للأفرع الأمنية لا يزال مجهولًا حتى اليوم.
وأكد أن المجرم بات اليوم في قبضة القوى الأمنية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لينال جزاءه العادل على ما ارتكبه.
وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية في ملاحقة ومحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقًا من تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
