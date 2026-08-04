الأمن السوري يقبض على "حيحو" على الحدود مع لبنان

وجاء في بيان قوى الأمن الداخلي: "قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تلقي القبض على المدعو حسين عبد القادر الأحمد الملقب بـ"حيحو" إثر رصده على الحدود السورية اللبنانية".
وأضاف البيان: "جاء توقيفه بتهمة الإساءة للدولة ورموزها، وتعمد استفزاز مشاعر السوريين وسيُحال الموقوف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
وفي وقت سابق، أثار الملقب بـ"حيحو" جدلا واسعا بعد ظهوره في فيديو من لبنان يوثق تواصله مع السفارة الكندية والحكومة اللبنانية، زاعما تلقيه تهديدات بالقتل عقب نشر معلوماته الشخصية على خلفية مقطع مصور سابق.
وأثار ظهوره في مقاطع مصورة من لبنان ردود فعل غاضبة. وفي المقابل صرّح بأنه قام بإرسال كافة التسجيلات والأدلة إلى السفارة الكندية والسلطات اللبنانية لطلب الحماية بدعوى تعرضه لخطر حقيقي.
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