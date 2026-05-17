الأحد 2026-05-17 12:07 م

الأمن السوري يوقف ثلاثة شبان بتهمة تهريب السلاح إلى السويداء

ا
أرشيفية
 
الأحد، 17-05-2026 10:32 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الداخلية السورية بأن الأمن السوري أقدم على توقيف ثلاثة شبان من أبناء بلدة نصيب في ريف درعا الشرقي قبل عدة أيام.

وأضافت الوزارة أن الأمن ألقى القبض على هؤلاء الشباب وهم على طريق تهريب يقع على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء قرب مدينة بصرى الشام.

اضافة اعلان


ووفقا للوزارة فإن نتائج التحقيق الأولية مع هؤلاء الموقوفين أظهرت تورطهم في شبكة تهريب سيارات وأسلحة باتجاه محافظة السويداء قبل أن يتم اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية من أجل استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

غن

فيديو منوع جو حطاب يعلن أنه سيسافر إلى أمريكا لتغطية مشاركة المنتخب الأردني في كأس العالم 2026

لصحة أفضل.. إليكم المدة المثالية للنوم

طب وصحة لصحة أفضل.. إليكم المدة المثالية للنوم

غع

فيديو الوكيل هذا ما فعله والد نزار الرشدان مع الاعلامي خالد جاسم خلال زيارته للأردن

ا

أخبار محلية هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. الإفتاء تجيب

بلا

فيديو الوكيل الأردن يفاجئ خالد جاسم في زيارته الأخيرة… تفاصيل لم يتوقعها

اتفاقية لتشغيل الأنظمة الذكية لـ (376) حافلة تخدم 6 جامعات رسمية

أخبار محلية اتفاقية لتشغيل الأنظمة الذكية لـ (376) حافلة تخدم 6 جامعات رسمية

للا

فيديو الوكيل خالد جاسم يوجه رسالة للاعبي النشامى قبل كأس العالم

حرس الحدود يُفشل تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر بالونات موجهة

أخبار محلية حرس الحدود يُفشل تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر بالونات موجهة



 
 






الأكثر مشاهدة

 