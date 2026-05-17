الأمن السوري يوقف ثلاثة شبان بتهمة تهريب السلاح إلى السويداء

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الداخلية السورية بأن الأمن السوري أقدم على توقيف ثلاثة شبان من أبناء بلدة نصيب في ريف درعا الشرقي قبل عدة أيام.



وأضافت الوزارة أن الأمن ألقى القبض على هؤلاء الشباب وهم على طريق تهريب يقع على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء قرب مدينة بصرى الشام.

