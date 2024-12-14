الأمن العام اللبناني يفرض قيودا جديدة على دخول السوريين إلى لبنان

وفرض التعميم الجديد، منع دخول السوريين بهدف زيارة عمل أو الدراسة أو مراجعة مع إحدى السفارات الأجنبية، كما منع التعميم رجال الدين وموظفي الدولة، وأعضاء النقابات المهنية المختلفة، من دخول البلاد.
وكانت قناة "الجديد" اللبنانية نقلت عن مصادر الأمن العام اللبناني قوله إنه تم تحديد شروط مقيدة لدخول السوريين إلى لبنان جراء الأحداث الأخيرة أما بالنسبة إلى خروجهم فهو مسهل والمعابر كافة مقفلة ما عدا معبر المصنع.
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