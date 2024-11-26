الأمن الفيدرالي الروسي: "الناتو" يستهدف الوصول إلى بحر قزوين

الوكيل الإخباري- أكد رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أن حلف "الناتو" يسعى لتعزيز حضوره في البحر الأسود، وإيجاد موطئ قدم له في بحر قزوين.



جاء ذلك تصريحات بورتنيكوف خلال الاجتماع العشرين لرؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لبلدان رابطة الدول المستقلة في موسكو، حيث تابع: "إن التهديد العسكري من جانب (الناتو) يتزايد بشكل مستمر، حيث يعزز الحلف وجوده على حدود دولة الاتحاد ما بين روسيا وبيلاروس، ويعمل على تسريع انتشاره في مناطق القطب الشمالي والبلطيق، ويسعى لتوسيع قدراته القتالية والاستخباراتية واللوجستية في البحر الأسود، إضافة إلى البحث عن سبل للوصول إلى بحر قزوين".

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وأضاف بورتنيكوف أن "شبكة المختبرات الأمريكية، وبذريعة مواجهة ما يسمى بالتهديدات البيولوجية، تنفذ برامج تهدف إلى تطوير أسلحة بيولوجية ذات تأثير انتقائي".