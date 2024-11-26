الأمن الفيدرالي الروسي: "الناتو" يستهدف الوصول إلى بحر قزوين

جاء ذلك تصريحات بورتنيكوف خلال الاجتماع العشرين لرؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لبلدان رابطة الدول المستقلة في موسكو، حيث تابع: "إن التهديد العسكري من جانب (الناتو) يتزايد بشكل مستمر، حيث يعزز الحلف وجوده على حدود دولة الاتحاد ما بين روسيا وبيلاروس، ويعمل على تسريع انتشاره في مناطق القطب الشمالي والبلطيق، ويسعى لتوسيع قدراته القتالية والاستخباراتية واللوجستية في البحر الأسود، إضافة إلى البحث عن سبل للوصول إلى بحر قزوين".
وأضاف بورتنيكوف أن "شبكة المختبرات الأمريكية، وبذريعة مواجهة ما يسمى بالتهديدات البيولوجية، تنفذ برامج تهدف إلى تطوير أسلحة بيولوجية ذات تأثير انتقائي".
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي يعلن الوصول إلى نهر الليطاني
-
ميركل: رفض ألمانيا انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" عام 2008 أخّر النزاع
-
الفلبين.. التحقيق مع نائبة رئيس البلاد بعد تهديداتها العلنية بقتله
-
3 وفيات و 13 مفقود بغرق مركب مصري قبالة سواحل البحر الأحمر
-
نائبة أمريكية: تزويد بايدن أوكرانيا بأسلحة نووية فكرة مجنونة
-
الأمن الفيدرالي الروسي: أوكرانيا أصبحت سوق ظلّ عالمية للسلاح
-
القضاء الأميركي يردّ دعوى التآمر ضد ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات
-
اتفاق لبنان .. نتنياهو يعتزم الموافقة داخل "الكابينت" فقط