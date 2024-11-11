الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية استخباراتية أوكرانية لاختطاف طائرة هليكوبتر

وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملية لمخابرات وزارة الدفاع الأوكرانية لاختطاف طائرة هليكوبتر مخصصة لأغراض الحرب الإلكترونية من طراز Mi-8MTPR-1 تابعة لقوات الفضاء الروسية".
وأضاف: "حاول ضباط المخابرات العسكرية الأوكرانية تجنيد طيار عسكري روسي بهدف اختطاف الطائرة إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة القوات الأوكرانية".
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